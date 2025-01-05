З’явилася несподівана версія, чому Том і Джеррі насправді ворогують

Том прикидається ворогом, щоб урятувати Джеррі

Герої популярного американського мультфільму – кіт Том та мишка Джеррі – на екрані здаються непримиренними ворогами. Однак виявилось, що це далеко не так.

Про це повідомляється на сторінці в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") "Today Years Old", де публікуються мало кому відомі факти про наш світ.

Це пост після публікації набрав 12 мільйонів переглядів за добу.

Виявилося, що Том і Джеррі – друзі. Том прикидається ворогом, щоб урятувати Джеррі. Якщо він перестане полювати, господар замінить його на кота, який точно з’їсть Джеррі.

Серія мультфільмів "Том та Джеррі" існує з 1940 року. Її авторами є Вільям Ханна та Джозеф Барбера. Протягом різних серій кіт Том намагається зловити мишеня Джеррі, але це не виходить. У цьому локації мультсеріалу регулярно змінюються.

Головні герої мають як друзів, так і ворогів. Над Томом часто жартують вуличний кіт Бутч, дворовий пес Спайк та його син, щеня Тайк. Водночас Джеррі допомагають мишеня на ім’я Нібблз (Таффі), каченя Крякер і канарка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що творці мультсеріалу "Сімпсони" змогли передбачити результати виборів у США ще 24 роки тому.