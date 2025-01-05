Як змінилися ціни на яйця у 2025 році і що буде далі

Ціни на продукти харчування у 2025 році залежатимуть від низки факторів

З січня 2025 року в Україні очікується подорожчання низки продуктів харчування, хоча деякі з них вже мають завищені ціни. У той же час вартість продуктів харчування залежатиме від ряду факторів: погодних умов, врожаю, тривалості бойових дій тощо.

"Телеграф" з’ясував, як змінилися ціни на яйця у популярних супермаркетах України. Розглянемо це на прикладі мереж "Сільпо", "Varus" та "АТБ".

Сільпо

Вартість яєць у цій мережі супермаркетів зараз коливається від 62 до 200 гривень та більше.

Varus

Одна штука курячого яйця коштує 6,35 гривні. Упаковка яєць фірми "Від Доброї курки" 2-ї категорії коштує 47,90 гривень. Упаковка яєць "Ясенсвіт" 1-ї категорії (10 штук) коштує 63,90 гривень.

АТБ

Яйце куряче (10 штук) фірми "Своя лінія" вищої категорії коштує 50 гривень, а яйця фірми "Це яйце!" (10 штук) коштують 54 гривні.

Що може бути далі

Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин вважає, що яйця дорожчатимуть через збільшення витрат на корми. Він наголошує, що ціни у 2025 році залежатимуть від урожаю. Якщо він буде хорошим, то вартість не буде значно коливатися.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли українські продукти стануть дорожчими за імпортні.