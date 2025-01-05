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Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох*** - Максим Жорін

Автор
Максим Жорін
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Автор
Росіяни наближаються до Дніпропетровської області Новина оновлена 05 січня 2025, 17:25
Росіяни наближаються до Дніпропетровської області. Фото Колаж "Телеграф"

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін стверджує, що мобілізувати суспільство може не близькість ворога, а три важливі критерії

Я особливо не вірю в те, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство. У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення.

Мобілізувати зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше — справедливість в країні.

Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації і завершуючи корупцією абсолютно в усіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, в свою чергу, неможлива боротьба.

Джерело — допис Максима Жоріна у Телеграм.

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Теги:
#Дніпро #Дніпропетровська область