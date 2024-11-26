С черной дырой в сердце: Уэбб сделал новый невероятно подробный снимок галактики Сомбреро (фото, видео)

Эта галактика имеет около 2000 скоплений сотен тысяч старых звезд

Телескоп Джеймса Уэбба с момента запуска регулярно посылает изображения близких и дальних объектов в космосе. Самое свежее изображение – фото галактики Сомбреро, известной как Мессье 104.

Фото показывает, что по сравнению с предыдущим снимком, сделанным телескопом Хаббл, галактика построена несколько по-другому – детализации удалось добиться благодаря снимку в среднем инфракрасном спектре. Характерное сияющее ядро, видимое на изображениях в видимом свете, не светится, а виден гладкий внутренний диск.

Сравнение снимков галактики Сомбреро

Галактика Сомбреро находится в созвездии Девы в 28 млн. световых лет от Земли. Эта спиральная галактика примерно втрое меньше Млечного пути.

Внутри галактики находится сверхмассивная черная дыра – весит как 9 миллиардов Солнца. Важны детали внешнего кольца галактики — здесь ученые впервые увидели сложные сгустки, а природа звездной пыли, которая является основным строительным материалом для астрономических объектов во Вселенной, может указывать на наличие молодых областей звездообразования.

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