Вчені помітили загадкові "гарячі точки" аномальної спеки в неочікуваних місцях планети

Планета перетворюється на гігантську теплицю

Нове дослідження визначило "гарячі точки", де підскочить температура набагато вище, ніж очікувалося, у міру потепління планети. Причому деякі з найяскравіших прикладів відбуваються на північному заході Тихого океану та південному заході Канади.

Про це пише newsweek. Там зазначили, що у червні 2021 року безпрецедентна дев’ятиденна спека обрушилася на північний захід Тихого океану , коли денна температура в деяких районах побила рекорди на 54 градуси за Фаренгейтом.

Місто, яке згоріло за один день

Літтон, Британська Колумбія, досяг 121,3 градуса за Фаренгейтом — найвищої температури, яка коли-небудь була зареєстрована в Канаді, — і наступного дня місто було знищено лісовою пожежею, яку розпалила засохла рослинність.

Географія смертельної спеки

Протягом цього періоду сотні людей в Орегоні, Вашингтоні та Британській Колумбії померли від хвороб, пов’язаних із спекою , оскільки регіон був погано обладнаний для роботи в таких екстремальних умовах через обмежений доступ до кондиціонерів.

"Мова йде про екстремальні тенденції, які є результатом фізичних взаємодій, які ми можемо не зовсім зрозуміти", — сказав у заяві провідний автор Кай Корнхубер, науковий співробітник Обсерваторії Землі Ламонта-Догерті Колумбійської кліматичної школи.

"Ці регіони стають тимчасовими теплицями", – додав він.

Дослідження підкреслює, що ці надзвичайні хвилі спеки непропорційно вразили протягом останніх п’яти років, хоча спорадичні події траплялися й раніше.

У Канаді, на Північно-Західних територіях і на високих арктичних островах спостерігається тривожне прискорення температури. Висновки також поширюються на частини Техасу та Нью-Мексико в США, хоча ці райони не мають найбільшого запасу.

Несподівані мутації клімату

Дослідження виявило тенденції "розширення хвоста" — статистичні аномалії, коли максимальні температури значно перевищували прогнози.

Тоді як швидке потепління в Арктиці дестабілізує струменевий потік, що призводить до таких погодних явищ, як хвилі Россбі, які затримують тепло в певних регіонах. Дослідники попереджають, що жоден фактор не може повністю пояснити ці екстремальні спалахи.

Наприклад, смертоносна хвиля спеки на північному заході Тихого океану в 2021 році включала збіг факторів, зокрема підвищення фонової температури, висихання рослинності та атмосферні хвилі, що спрямовували тепло з Тихого океану вглиб країни.

Хвиля спеки "була настільки екстремальною, що виникає спокуса назвати подією "чорного лебедя", яку неможливо передбачити", — сказав у заяві співавтор Семюель Бартусек.

"Але існує межа між абсолютно непередбачуваним, правдоподібним і цілком очікуваним, яку важко класифікувати", — додав він. "Я б назвав це скоріше сірим лебедем".

У Сполучених Штатах хвилі спеки щорічно вбивають більше людей, ніж урагани, торнадо та повені разом узяті. У 2023 році було зареєстровано 2325 смертей — ця цифра подвоїлася з 1999 року, як показало дослідження.

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