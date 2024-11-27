Рус

Вчені помітили загадкові "гарячі точки" аномальної спеки в неочікуваних місцях планети

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аномальна спека
Аномальна спека. Фото Колаж, "Телеграф"

Планета перетворюється на гігантську теплицю

Нове дослідження визначило "гарячі точки", де підскочить температура набагато вище, ніж очікувалося, у міру потепління планети. Причому деякі з найяскравіших прикладів відбуваються на північному заході Тихого океану та південному заході Канади.

Про це пише newsweek. Там зазначили, що у червні 2021 року безпрецедентна дев’ятиденна спека обрушилася на північний захід Тихого океану , коли денна температура в деяких районах побила рекорди на 54 градуси за Фаренгейтом.

Місто, яке згоріло за один день

Літтон, Британська Колумбія, досяг 121,3 градуса за Фаренгейтом — найвищої температури, яка коли-небудь була зареєстрована в Канаді, — і наступного дня місто було знищено лісовою пожежею, яку розпалила засохла рослинність.

Географія смертельної спеки

Протягом цього періоду сотні людей в Орегоні, Вашингтоні та Британській Колумбії померли від хвороб, пов’язаних із спекою , оскільки регіон був погано обладнаний для роботи в таких екстремальних умовах через обмежений доступ до кондиціонерів.

"Мова йде про екстремальні тенденції, які є результатом фізичних взаємодій, які ми можемо не зовсім зрозуміти", — сказав у заяві провідний автор Кай Корнхубер, науковий співробітник Обсерваторії Землі Ламонта-Догерті Колумбійської кліматичної школи.

"Ці регіони стають тимчасовими теплицями", – додав він.

Дослідження підкреслює, що ці надзвичайні хвилі спеки непропорційно вразили протягом останніх п’яти років, хоча спорадичні події траплялися й раніше.

У Канаді, на Північно-Західних територіях і на високих арктичних островах спостерігається тривожне прискорення температури. Висновки також поширюються на частини Техасу та Нью-Мексико в США, хоча ці райони не мають найбільшого запасу.

Несподівані мутації клімату

Дослідження виявило тенденції "розширення хвоста" — статистичні аномалії, коли максимальні температури значно перевищували прогнози.

Тоді як швидке потепління в Арктиці дестабілізує струменевий потік, що призводить до таких погодних явищ, як хвилі Россбі, які затримують тепло в певних регіонах. Дослідники попереджають, що жоден фактор не може повністю пояснити ці екстремальні спалахи.

Наприклад, смертоносна хвиля спеки на північному заході Тихого океану в 2021 році включала збіг факторів, зокрема підвищення фонової температури, висихання рослинності та атмосферні хвилі, що спрямовували тепло з Тихого океану вглиб країни.

Хвиля спеки "була настільки екстремальною, що виникає спокуса назвати подією "чорного лебедя", яку неможливо передбачити", — сказав у заяві співавтор Семюель Бартусек.

"Але існує межа між абсолютно непередбачуваним, правдоподібним і цілком очікуваним, яку важко класифікувати", — додав він. "Я б назвав це скоріше сірим лебедем".

У Сполучених Штатах хвилі спеки щорічно вбивають більше людей, ніж урагани, торнадо та повені разом узяті. У 2023 році було зареєстровано 2325 смертей — ця цифра подвоїлася з 1999 року, як показало дослідження.

Раніше "Телеграф" писав про дивовижні факти про те, як розмножуються равлики.

Теги:
#Наука #Аномальна спека #Дослідження