Ученые заметили загадочные "горячие точки" аномальной жары в неожиданных местах планеты

Планета превращается в гигантскую теплицу

Новое исследование определило "горячие точки", где подскочит температура гораздо выше, чем ожидалось, по мере потепления планеты. Причем некоторые из самых ярких примеров проходят на северо-западе Тихого океана и юго-западе Канады.

Об этом пишет newsweek. Там отметили, что в июне 2021 года беспрецедентная девятидневная жара обрушилась на северо-запад Тихого океана, когда дневная температура в некоторых районах побила рекорды на 54 градуса по Фаренгейту.

Город, сгоревший за один день

Литтон, Британская Колумбия, достиг 121,3 градуса по Фаренгейту — самой высокой температуре, которая когда-либо была зарегистрирована в Канаде, — и на следующий день город был уничтожен лесным пожаром, который разожгла засохшая растительность.

География смертельной жары

В течение этого периода сотни людей в Орегоне, Вашингтоне и Британской Колумбии умерли от болезней, связанных с жарой, поскольку регион был плохо оборудован для работы в таких экстремальных условиях из-за ограниченного доступа к кондиционерам.

"Речь идет об экстремальных тенденциях, которые являются результатом физических взаимодействий, которые мы можем не совсем понять", — сказал в заявлении ведущий автор Кай Корнхубер, научный сотрудник Обсерватории Земли Ламонта-Догерти Колумбийской климатической школы.

"Эти регионы становятся временными теплицами", – добавил он.

Исследование подчеркивает, что эти чрезвычайные волны жары непропорционально поразили последние пять лет, хотя спорадические события случались и раньше.

В Канаде, на Северо-Западных территориях и высоких арктических островах наблюдается тревожное ускорение температуры. Выводы также распространяются на части Техаса и Нью-Мексико в США, хотя эти районы не имеют большего запаса.

Неожиданные мутации климата

Исследование выявило тенденции "расширения хвоста" — статистические аномалии, когда максимальные температуры значительно превышали прогнозы.

В то время как быстрое потепление в Арктике дестабилизирует струйный поток, что приводит к таким погодным явлениям, как волны Россби, задерживающие тепло в определенных регионах. Исследователи предупреждают, что ни один фактор не может полностью объяснить эти экстремальные вспышки.

К примеру, смертоносная волна жары на северо-западе Тихого океана в 2021 году включала совпадение факторов, в частности повышение фоновой температуры, высыхание растительности и атмосферные волны, направлявшие тепло из Тихого океана в глубь страны.

Волна жары "была настолько экстремальной, что возникает соблазн назвать событием "черного лебедя", которое невозможно предусмотреть", — сказал в заявлении соавтор Сэмюэль Бартусек.

"Но существует граница между абсолютно непредсказуемым, правдоподобным и вполне ожидаемым, который трудно классифицировать", — добавил он. "Я бы назвал это скорее серым лебедем".

В Соединенных Штатах волны жары ежегодно убивают больше людей, чем ураганы, торнадо и наводнения вместе взятые. В 2023 году было зарегистрировано 2325 смертей – эта цифра удвоилась с 1999 года, как показало исследование.

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