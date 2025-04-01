Вдарив у шию пилочкою для нігтів: у Дніпрі суд поставив крапку у сварці між двома колегами

Інцидент стався на тлі робочого питання

Кіровський районний суд Дніпра виніс рішення у справі про напад на чоловіка. Його вдарив у шию пилочкою для нігтів колега по роботі.

Про це повідомляється у реєстрі. Вказано, що інцидент трапився ще у жовтні 2020 року, проте рішення щодо покарання було винесене лише навесні 2025 року.

Як на суді розповів обвинувачений, того дня на перехресті вул. Титова та пр. О. Поля він зустрів свого колегу по роботі біля кіоску з шаурмою. Між ними розпочався діалог, який переріс у словесний конфлікт через те, що вони раніше працювали на одному автомобілі позмінно.

Коли потерпілий передавав колезі машину, виявилося, що на колесі немає ковпака. Це призвело до того, що в результаті власник авто відмовив їм у здачі транспортного засобу, і вони втратили роботу.

Потерпілий почав словесно ображати обвинуваченого, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Обвинувачений на суді розповів, що просив поговорити у спокійній обстановці. Після цього потерпілий нібито дістав ножа і почав розмахувати їм перед колегою. Коли той замахнувся востаннє, його опонент дістав із кишені нібито пилочку для нігтів і подряпаю нею шию свого знайомого. Оскільки він крові у потерпілого нібито не побачив, пішов додому. Вранці до нього приїхали співробітники поліції та вилучили з кишені пилочку для нігтів.

Його дії були кваліфіковані за ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 КК України як незакінчений замах на умисне вбивство, тобто протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Потерпілий на суді пояснив, що автомобіль передається між напарниками і під час передачі його фотографують та відправляють оператору. Таким чином, перевіряється стан та зовнішній вигляд автомобіля. На цьому ґрунті й стався конфлікт. Якось обвинувачений запізнився більше ніж на дві години на "зміну", про що постраждалий повідомив оператора. Через деякий час йому зателефонував цей колега і став погрожувати. Наступного дня, відпрацювавши зміну, під час передачі авто, обвинувачений сів у авто, дістав ножа, схопив його за шию і підведення ніж до обличчя, вимахнувши двічі, і почав розмову про те, що надалі "зміна" відбуватиметься як слід без розмов та затримок. Незабаром про це дізнатися оператор і було ухвалено рішення розсадити їх різними авто.

Через півтора місяця вони зустрілися біля кіоску. Обвинувачений вимагав відійти поговорити, на що потерпілий сказав, що нема про що говорити. Весь час останній намагався наблизитись. Коли наблизився, завдав йому удару ножем по шиї, звідти з боку, як сказав потерпілий. Внаслідок цього на шиї від порізу була кров. На місце викликали швидку. Його відвезли до лікарні та наклали шви.

При цьому свідки також кажуть, що це був удар ножем або металевим предметом, схожим на ніж. Тільки дружина обвинуваченого сказала, що ножів у нього не було.

Нападник свою провину у пред’явленому обвинуваченні за обставин, викладених в обвинувальному акті, не визнав. Він вказує, що тільки після того, як потерпілий замахнувся на нього, він завдав йому тілесного ушкодження пилочкою для нігтів.

Зазначається, що суд закрив цю справу у зв’язку із закінченням терміну давності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Сумщині матір трьох дітей покарали за напад на чужу дитину. Жінка вдарила хлопчика пластиковою трубою на дитячому майданчику.