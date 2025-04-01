Вони виїхали після обмеження: скільки артистів та журналістів отримали добро від Мінкульту на поїздку за кордон

Кількість медійників, які виїжджають за кордон, суттєво скоротилась

На початку березня 2025 року правила виїзду за кордон для представників культурної та медійної сфер зазнали суттєвих змін. Спочатку повідомлялося про призупинення видачі дозволів, але згодом процедуру відновили за певних умов.

"Телеграф" надіслав офіційний запит до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, щоб з'ясувати, скільки фахівців отримали можливість перетнути кордон після відновлення цієї процедури.

Згідно з відповіддю, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) надало 12 листів сприяння для виїзду за кордон представникам культурної та медійної сфер після 6 березня 2025 року.

Станом на 11 годину 24 березня 2025 року міністерство надіслало до Державної прикордонної служби України таку кількість листів щодо сприяння у перетинанні державного кордону:

8 листів для осіб, що працюють у сфері культури;

1 лист для представників кінематографу;

1 лист для працівника сфери стратегічних комунікацій;

2 листи для медійників.

З 3 березня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України планувало тимчасово призупинити видачу листів сприяння для перетину кордону чоловіками призовного віку, які працюють у сферах культури, медіа та комунікацій. Головною причиною такого рішення стало те, що багато митців, які виїхали за кордон за сприяння міністерства, так і не повернулися в Україну.

Проте вже 6 березня Державна прикордонна служба України повідомила про зміни у правилах перетину кордону. Відповідно до ухвали Кабміну від 4 березня 2025 року, чоловіки віком від 18 до 60 років, які працюють у сферах культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, можуть виїжджати за кордон за наявності певних документів.

Для перетину кордону представники цих сфер повинні мати: лист від Міністерства культури і стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби з деталями поїздки, запрошення від іноземної організації з перекладом українською мовою, а також військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТЦК або в електронній формі. Листи сприяння не видаються у разі невідповідності поданих документів вимогам, а якщо мета поїздки не підтверджена, у виїзді буде відмовлено.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що буде, якщо чоловік спробує незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану.