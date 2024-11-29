В Перу нашли крокодила, которому 12 млн лет – эта окаменелость уникальна (фото)

Этот вид крокодилов выделяется особым внешним видом

В Перу раскопки не только проливают свет на древние кровавые ритуалы, но позволяют находить в пустыне невиданных животных. Палеонтологи обнаружили в пустыне Окукає окаменелость морского крокодила.

Ей 10-12 млн лет. В то время на территории Перу был океан. Этот крокодил гариал (рыбоед) особенный – это первая найденная молодая особь этого вида. Раньше ученым удавалось обнаружить только взрослых крокодилов, а этот еще рос, когда погиб.

Остатки ископаемого крокодила

Длина найденного крокодила – около трех метров. Взрослые особи вырастают значительно больше – самки до 4,5 метров, а самцы могли вырасти до 6 метров. Останки нашли в 2023 году. Пустыня Окукає богата ископаемыми останками — здесь до этого обнаруживали карликовых китов, дельфинов, акул в возрасте от 5 до 23 млн лет.

Этот вид крокодила считается одним из самых длинных. Отличили гариала можно по особым черепам и челюстям, у них была удлиненная морда, которая по строению отличается от современных крокодилов. Из ныне существующих видов, родственником этого крокодила является индийский гавиал. Он также находится под угрозой вымирания.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обнаруженных останках нового вида динозавров в Бразилии. Gondwanax paraisensis жил 237 млн. лет назад.