Це вбереже столицю від руйнування? Київрада ухвалила рішення захистити нашу історію: деталі голосування

Київрада ухвалила історичне рішення щодо захисту архітектурної спадщини столиці

Через більш як пів року Київська міська рада спромоглася прийняла рішення щодо заборони зносу цінних історичних будівель віком понад 100 років, яке "провалили" на засіданні в грудні. За це рішення проголосувало 69 з 77 присутніх депутатів, серед яких був і міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомив столичний активіст Дмитро Перов. Таке рішення має на меті встановити жорсткі санкції за руйнування або перебудову цінної історичної забудови, що є значним кроком у збереженні культурної спадщини міста.

Нові правила для власників історичних будівель

Відтепер у разі зруйнування історичної садиби власник буде зобов'язаний її відбудувати з тих же матеріалів і в такому самому вигляді протягом двох років. Якщо власник не виконає цієї вимоги, договір оренди землі буде розірваний, а об'єкт повернеться у власність громади. Ці заходи спрямовані на захист історичної забудови Києва та забезпечення відповідальності тих, хто намагається знищити культурну спадщину міста.

Законодавчі зміни для посилення відповідальності

Крім того, чинне законодавство щодо охорони культурної спадщини в Україні вважається недосконалим. Штрафи за руйнування пам'яток зараз є досить малими: 1 700 гривень для фізичної особи та 17 000 гривень для юридичної особи. Київрада подала пропозицію до Верховної Ради України щодо збільшення розміру штрафів, щоб вони були більш суттєвими та ефективними у запобіганні порушень.

Проблеми охорони історичної забудови в Києві

До прийняття цього рішення Київська міська рада вже зверталася до питання охорони історичної забудови. Зокрема, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомляла про розробку проєкту рішення щодо збереження будинків старших за 100 років. Однак, як зазначалося раніше, Київрада не підтримала надання додаткового захисту таким будівлям через побоювання щодо обмеження будівельних робіт на старих будинках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київрада може віддати скандальні ділянки забудовнику, в якого їх перед цим відсудила. Зокрема ділянки на території Екопарку Осокорки для ТОВ "Контактбудсервіс", за яким стоїть "Столиця Груп" Влади Молчанової.