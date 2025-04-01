"Укрзалізниця" додає зупинку для поїздів у Києві: де вона знаходиться

Квитки вже доступні у всіх сервісах

З 10 квітня певні поїзди далекого сполучення робитимуть нову зупинку в Києві. Йдеться про платформу Видубичі-Трипільські.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Як зазначається, зупинятимуться на платформі поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ в обох напрямках.

В "УЗ" наголосили, що квитки вже у продажу у касах, на сайті та в застосунку.

Додаткова зупинка повинна зробити подорожі зручнішими для жителів лівобережної частини Києва та передмість. Вона інтегрована в транспортно-пересадний вузол "Видубичі", який об'єднує:

станцію метро "Видубичі",

платформу "Видубичі" для приміських електричок та міської кільцевої електрички,

автостанцію "Видубичі".

"Ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров’я", — додали в "Укрзалізниці".

Де знаходиться платформа Видубичі-Трипільські

Платформа Видубичі-Трипільські знаходиться в Києві, поруч із Південним мостом, на перетині Наддніпрянського шосе та Саперно-Слобідської вулиці. Як вище зазначено, вона є частиною великого транспортно-пересадного вузла "Видубичі".

На платформі зупиняються приміські електропоїзди Миронівського напрямку, а також двогрупний регіональний експрес Київ — Кременчук/Кропивницький.

Як дістатися до платформи

Платформа має зручне розташування та доступ до кількох видів транспорту:

Метро — станції "Видубичі" (зелена лінія), звідки до платформи пішки близько 5 хвилин.

Приміська електричка — поруч знаходиться платформа "Видубичі", де зупиняються приміські поїзди.

Міська електричка також зупиняється на платформі "Видубичі".

Автобуси та маршрутки: до автостанції "Видубичі" прибувають автобуси та маршрутки з різних регіонів України, зокрема з Обухова, Українки, Канева, Черкас, Кривого Рогу та Кропивницького.

На авто найзручніше під’їхати через Наддніпрянське шосе або Саперно-Слобідську вулицю.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків, але є нюанс. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками.