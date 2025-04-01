Намагалась спалити себе у Верховній Раді: куди зникла екснардепка Лілія Григорович

Політикиня була довіреною особою Ющенка на виборах

Лілія Григорович — відома українська політикиня, яка працювала народною депутаткою у Верховній Раді та заступницею міністра України у справах сім'ї та молоді. Політикиня планувала акт самоспалення у парламенті, але її встигли врятувати. Нещодавно ми розповідали про відомого екснардепа 90-х Олександра Ємця, який загинув у ДТП.

"Телеграф" розповість більше про діяльність політикині, чим відзначилась протягом кар'єри, і куди вона зникла.

Що відомо про Лілію Григорович

Григорович народилася в Івано-Франківську у 1957 році. Вона навчалась у медичному інституті та академії державного управління при Президентові України. Після закінчення вишу Лілія працювала лікаром-алергологом і дитячим імунологом в Івано-Франківську.

Григорович була лікаром-алерголом, фото з її фейсбук-сторінки

У 90-х Григорович стала головою крайового Братства Апостола Андрія Первозванного. Також вона була заступницею голови суспільної служби в Івано-Франківську. У 1994 році Лілія вперше стала народною депутаткою. Спершу була безпартійною, а потім увійшла до фракції "Народного Руху України". Паралельно вона очолила підкомітет з питань медичних проблем материнства і дитинства.

Упродовж року Григорович входила до Комітету у справах жінок, материнства і дитинства при Президентові України. У 1996-1997 роках вона була заступницею міністра у справах сім'ї та молоді. Упродовж 2 років політикиня представляла Україну у Виконавчій раді Дитячого фонду ООН. Також вона координувала депутатське об'єднання "За єдину помісну Православну Церкву в Україні".

Григорович була заступницею міністра у справах сім'ї та молоді, фото газети "День"

У 1998-2002 роках Григорович знову потрапила до парламенту. Вона була депутаткою "Народного Руху України". У 2000 році Лілія намагалась вчинити акт самоспалення. Це був її особистий протест проти визнання парламентом незадовільною роботу уряду. Депутатка вийшла на трибуну, підняла плакат "За Ющенка, проти комуністів і олігархів!", облилась бензином і намагалась себе підпалити. Депутат Михайло Ратушний встиг її зупинити і вивести із залу.

Григорович була нардепкою від партії Ющенка, скриншот телеканалу "Рада"

Упродовж 4 років Лілія також очолювала комітет ВР з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. У 2002-2006 роках Григорович працювала депутаткою від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Була довіреною особою Ющенка на президентських виборах у 2004 році, а потім стала його радницею.

Григорович була довіреною особою Ющенка, фото з її фейсбук-сторінки

У 2006-2007 роках Григорович знову була нардепкою від пропрезидентського блоку "Наша Україна", а у 2007-2012 роках — від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У 2012 році Лілія знову намагалась потрапити до парламенту, але не подолала прохідний бар'єр.

Де зараз Лілія Григорович

На сторінці екснардепки у фейсбуці помітно, що її часто позначають у дописах про важливі історичні події України. Зокрема, про День відновлення Незалежності України, День державного прапора, про Жіночий Конгрес Союзу Українок, де головувала Григорович.

У 2024 році Лілія взяла участь у відзначенні 20-річчя Помаранчевої Революції в Українському домі. До цього дня влаштували тематичну фотовиставку, гості якої одягли оранжеві шарфи та підняли прапор з написом "Так!". Гаслом Помаранчевої революції було "Ющенко — так!".

Григорович на відзначенні 20-річчя Помаранчевої Революції, фото з мережі

Зараз Лілія працює у Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби. Він є частиною Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Григорович є кандидатом філософських наук. Вона викладає курси "Парламентаризм", "Теорія та історія парламентаризму", "Парламент та інститути держави і суспільства" та інші.

Григорович викладає в інституті публічного управління, фото з її фейсбук-сторінки

Григорович навчає державної служби, фото з її фейсбук-сторінки

Григорович зараз, фото з її фейсбук-сторінки

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