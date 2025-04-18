Підлітки серед дня побили чоловіка у військовій формі в Києві, двох вже затримали (відео)

На бійку відреагувала столична поліція

У київському Гідропарку стався інцидент — група підлітків, ймовірно, напала на чоловіка у військовій формі. Відео з місця події миттєво розлетілося в соцмережах і викликало хвилю обурення серед користувачів.

Відповідне відео опублікували в місцевому пабліку.

У коментаряях під відео активно обговрюють ситуацію — люди здебільшого звинувачують підлітків.

Скриншот коментарів

На інцидент уже відреагувала столична поліція. За даними правоохоронців, бійка сталася після того, як компанія молодиків підійшла до військового та, ймовірно, спровокувала конфлікт. Після цього словесна суперечка переросла в агресивний напад.

"Поліцейські затримали двох нападників. Це — 17-річні місцеві жителі, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників", — йдеться в дописі.

Потерпілого доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. На місці події працює слідчо-оперативна група, а правоохоронці вже розглядають можливість відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства. Згідно з українським законодавством, стаття 296 (хуліганство, скоєне групою осіб) передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до 5 років або ув’язнення на строк до 4 років.

Ситуація залишається під контролем, слідство триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Шевченківському районі Києва двоє чоловіків вивели силоміць водія маршрутки та побили його. Допис миттєво зібрав сотні реакцій та десятки коментарів.