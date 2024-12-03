На графике неожиданно появилась сильная магнитная буря

Ученые дали прогноз по геомагнитным штормам в ближайшие дни

В начале недели астросиноптики прогнозировали минимальную солнечную активность, поэтому магнитных бурь в ближайшие дни не предполагалось. Однако на графике прогноза солнечных вспышек и штормов появилась неожиданная буря.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 3 декабря на нашей планете бушует сильная магнитная буря в 6 баллов.

Уже на следующий день, 4 декабря, ее сила снизится до "зеленого" уровня. Геомагнитная "тишина" продержится в течение 4-8 декабря.

Для справки: для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из областей в Украине не повезет с погодой в течение 3 декабря. Специалисты предупреждают о тумане.