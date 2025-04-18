Коментатор у прямому етері присоромив Шовковського за російську мову (відео)

Момент поправ у пряму трансляцію гри

Український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за російську мову в матчі. Напередодні Біло-сині здолали "Оболонь" у київському дербі (3:0).

Відповідний момент потрапив у пряму трансляцію поєдинку 25 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Журналіст закликав Українську асоціацію футболу (УАФ) уважно стежити за подібними випадками, повідомляє Tribuna.

"Ну і знову, шановні, російська мова від наших тренерів. Я розумію, що все це з пилу з жару, у боротьбі, але це публічне місце, це не десь на кухні чи вдома.

Я думаю, якщо Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК УАФ) штрафуватиме тренерів за російську мову, наступного разу вони задумаються, що вони роблять. Якщо ми говоримо, що спорт важливий, спорт – пропаганда правильних цінностей, то російська мова на спортивних змаганнях – це пропаганда г**на. Думаю, що варто звертати увагу на це, всім нам, не тільки коментатору матчу", – сказав Бебех.

Роман Бебех

Нагадаємо, "Динамо" пробилося до півфіналу Кубка України, де зіграє з "Буковиною". Напередодні в українському футболі пролунав скандал, адже першоліговій команді не дозволили грати на домашньому стадіоні, хоча у чвертьфіналі "Буковина" грала вдома.