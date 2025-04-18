Поштовхи могли чути на Одещині: поблизу України стався землетрус

Обійшлося без постраждалих та руйнувань

18 квітня ввечері на території сейсмічно активної зони Вранча, що в Румунії, стався землетрус магнітудою 3,5 бала. Поштовхи могли відчути й жителі Ізмаїльського району Одеської області.

Як повідомив Національний інститут фізики Землі, підземні коливання були зафіксовані о 18:43. Епіцентр землетрусу знаходився за 13 км на північ від румунського міста Фокшани на глибині 31,5 км.

Де зафіксували землетрус

До зони відчутних поштовхів потрапили також міста Барлад (60 км), Бузеу (78 км), Галац (80 км), Бакеу (85 км) і Браїла (88 км).

Про постраждалих чи руйнування внаслідок природнього явища не повідомляли.

До слова, зона Вранча є однією з найбільш сейсмічно активних у Європі, де часто відбуваються підземні поштовхи середньої та високої магнітуди. Землетрус не був особливо сильним, але його могли відчути в прилеглих районах Румунії, Молдови та України. Експерти наголосили, що жителям поблизу Вранчі слід бути готовими до можливих повторних поштовхів.

Останній землетрус магнітудою 3,6, який відчули в Одеській області, стався 24 березня 2025 року в сейсмічно активному регіоні Вранча.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера був зафіксований 6 березня в Тернопільській області.