Магнитная буря все еще держится на Земле: какова ее сила и когда она завершится

Ученые обновили график колебаний и предупредили о геомагнитном шторме, который состоится в ближайшее время

Неожиданно появившаяся на графике геомагнитных колебаний магнитная буря постепенно уменьшает свою активность. Теперь ее сила составляет всего 4 балла и по словам астросиноптиков, она будет последней на этой неделе.

Солнце не создавало заметных вспышек больше недели и сейчас ожидается, что геомагнитная "тишина" сохранится. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Они также добавили, что есть много солнечных пятен, обращенных к Земле, но ни одно из них не имеет нестабильных магнитных полей, подверженных взрыву.

Магнитные бури на Земле в течение 5-8 декабря

В то же время, как говорится на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 5 декабря, держится средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Уже со следующего дня, 6 декабря, прогнозируется минимальная солнечная активность в 3 балла. Такая геомагнитная ситуация продлится до конца недели.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что холодный туман накроет регионы Украины, поэтому синоптики предупреждают о похолодании.