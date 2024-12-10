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Во Франции археологи обнаружили уникальные статуэтки, принадлежавшие богатым римлянам

Автор
Ирина Мазуренко
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Автор
Розкопки
Розкопки. Фото Колаж "Телеграфа"

Город Реймс, который во времена Римской империи назывался Дурокорторум, был самым большим в регионе.

Археологи Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружили интересную находку при раскопках во французском городе Реймс. Под землей специалисты обнаружили три роскошные бронзовые статуэтки, рассказывающие о жизни и культуре древних римлян.

Об этом рассказывает специализированный журнал Heritagedaily. Раскопки проводились на западной окраине древнего Дурокорторума — города, который когда-то был важным административным центром Римской Галлии.

Вход в дом поразил исследователей изяществом убранства. Величественные колонны обрамляли простор, а стены были расписаны уникальными фресками с мифологическими сюжетами. В частности, археологи увидели изображение Ахилла и Дейдамии — сцену, которая была популярной в Риме и свидетельствовала о культурном уровне владельцев дома.

Настоящей неожиданностью стали три бронзовые статуэтки. Первая изображала Марса – бога войны – в сложной броне. Особенностью этой статуэтки стал подробный рельеф: на кирасе размещено изображение Медузы, а рядом — сцена с кормящей Ромула и Рема волчицей.

Вторая статуэтка изображала быка, а третья – загадочную женскую фигуру. На статуэтке богини археологи увидели необычные детали: женщина держала палку Геркулеса, была одета в шкуру немейского льва и имела шлем с изображением сфинкса.

Специалисты INRAP отмечают, что находка чрезвычайно ценна. Высокое качество статуэток и уникальные мифологические сюжеты указывают на то, что дом принадлежал состоятельным римлянам, имевшим глубокое уважение к культуре и мифологии своей эпохи.

Город Реймс, который во времена Римской империи назывался Дурокорторум, был одним из крупнейших населенных пунктов провинции. В свой лучший период население города составляло от 30 до 50 тысяч жителей, а возможно даже достигало 100 тысяч.

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