Сонячна активність буде помірною: що чекати від магнітних бур на вихідні

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси

На вихідні (14-15 грудня) магнітні бурі будуть слабкими. Рівень буде до 3-ох балів, тобто зеленим.

"Телеграф" підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, спираючись на дані, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

Магнітні бурі 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі 14 грудня

У суботу, 14 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі 15 грудня

У неділю, 15 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом двох останніх місяців навколо Землі обертався "міні-Місяць", а тепер він повертається до Сонячної системи.