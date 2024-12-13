Солнечная активность будет умеренной: что ждать от магнитных бурь на выходные

Для различения магнитных буров используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

На выходные (14-15 декабря) магнитные бури будут слабыми.Уровень будет до 3-х баллов, то есть зеленым.

"Телеграф" подготовил для вас прогноз магнитных бурь на следующие три дня, опираясь на данные, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

Магнитные бури 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури 14 декабря

В субботу, 14 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Ранее "Телеграф" писал, что в течение двух последних месяцев вокруг Земли вращался "мини-луна", а теперь он возвращается в Солнечную систему.