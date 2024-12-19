Над Киевом пролетает одновременно с десяток спутников: как их можно увидеть

Количество космического мусора беспокоит ученых

Над Украиной ежедневно пролетают с десятки спутников и разных объектов в космосе. Некоторые из них можно увидеть в небе, а большинство — нет.

Об этом свидетельствует портал platform.leolabs.space. Он создан для отслеживания спутников и космического мусора в реальном времени.

Используя этот портал, украинцы имеют возможность в реальном времени следить за движением спутников над Украиной и ее городами, а также увидеть насколько много космического мусора находится в околоземной орбите.

По словам разработчиков, эта платформа создана для избежания столкновения с космическим мусором и спутниками в реальном времени. Однако с момента появления ежегодно количество обломков ракет неизвестных частей вокруг орбиты растет, что беспокоит ученых.

Ученые из компании по орбитальному картографированию LeoLabs говорят, что на орбите накопилось слишком много космического мусора, что неизбежно приведет к катастрофе.

Ступени выброшенных на орбиту ракет, а также их обломки, вращающиеся вокруг Земли, представляя собой бомбу замедленного действия, говорит сотрудник LeoLabs Даррен Макнайт.

Эта программа управляет сетью радаров, сканирующих низкую околоземную орбиту, одновременно нанося на карту тысячи объектов в полете. Эти обломки и мусор никуда не деваются, их количество только растет.

По данным LeoLabs, вокруг Земли вращается примерно 30 000 000 объектов больше футбольного мяча, летящих с очень большой скоростью. Поэтому сейчас ученые не задают вопрос: "Будет ли столкновение этих обломков?", они спрашивают: "Когда оно будет».

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