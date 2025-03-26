Мільйон гривень за "контракт 18-24". Полковник ЗСУ пояснив, чому ця ідея обурила військових

Норму про виплату мільйона гривень слід поширити й на інші групи військових

Українська влада припустилася помилки, відкладаючи ухвалення мобілізаційного законодавство на травень 2024-го. А тепер намагання залучити до лав ЗСУ за контрактом юнаків 18-24 років є несправедливим стосовно інших військових.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник ЗСУ, нардеп-мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Він пояснив, як влада породжує конфлікт між різними категоріями військових.

Більше читайте у публікації: "Що люди н*хріна не знають, що депутати — воюючий нардеп про мирні перемовини, фантомні голосування і зарплати військовим".

На його думку, виплата мільйона гривень за контракти з Міноборони для людей віком від 18 до 24 років є несправедливо стосовно тих військових, які з 24 лютого 2022 року були добровольцями або призваними по мобілізації через ТЦК.

— Ми говоримо про стратегічну помилку влади, яка закон про мобілізацію прийняла тільки минулого року. Якби ми прийняли цей закон весною 2022 року, тоді б не було проблем з призивом нових людей. А так дали можливість через "Шлях", інші моделі виїхати за кордон величезній кількості людей, а потім прийняли законопроект і стали шукати додатковий ресурс, — каже нардеп.

Він вважає, що можна піти непопулярним шляхом, коригуючи мобілізаційний вік, а можна стимулювати тих, хто перебуває поза межами мобілізаційного віку.

— Що і зробили. Та воно було б справедливо тільки у разі, якби цю норму поширили на всіх. Ми в суспільстві на рівному місці породжуємо конфлікт між різними групами людей, які служать. Чесно було би поширити цю пільгу на всіх людей, які підпадають під цю вікову категорію з перших днів широкомасштабного вторгнення. Теоретично це ще можна зробити. На "Єдиний марафон" гроші є, на тисячу Володимира Олександровича є, а на те, щоб вирівняти підходи до молодих людей, які йдуть служити, нема? — каже Сергій Рудик.

Відповідаючи на запитання, чи є у парламентарів плани підвищення фінансового забезпечення для всіх військовослужбовців ЗСУ, він зауважив, що "не бачить бажання і вогню в очах своїх колег" на цю тему.

— Як знайти кошти, коли в парламенті воєнні законопроекти голосуються вкрай рідко? Коли тільки починалася служба, людина отримувала дві зарплати: за місцем своєї основної роботи, з якої вона була мобілізована, і кошти від держави вже від своїх військових частин. Потім першу зарплату перевели в режим бажання працедавця. Ті компанії, що спроможні і далі платити зарплати мобілізованим співробітникам, вони це роблять, але основна маса військових перестала отримувати ці виплати, — підсумував нардеп-фронтовик.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Рада нічого не втратить від мобілізації двох сотень нардепів.