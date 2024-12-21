В США белки-убийцы начали есть мышей в парках. Ученые пытаются понять причину

Хищническое поведение беспокоит ученых

В США белки стали охотиться на полевых мышей и поедать их остатки. Ученым трудно объяснить, почему милые грызуны превращаются в беспощадных убийц.

Об этом пишет Live Science. Отмечается, что изменение поведения белок учёные зафиксировали в парке Брионес в округе Контра-Коста с помощью камер видеонаблюдения.

Ученые полагают, что увеличение популяции мышей-полевок стало причиной хищничества белок. В региональном парке Брионес в течение 12 лет в рамках долгосрочного исследовательского проекта в Университете Висконсина-О-Клер и Университете Калифорнии в Дэвисе студенты наблюдали за грузинами.

В течение этого времени до лета 2024 они не видели, чтобы белки охотились на мышей. Большинство ученых, увидев кадры этой охоты, были шокированы, ведь это очень нетипичное поведение. Сейчас студенты и преподаватели университета пытаются снять весь процесс охоты белки — от охоты до поедания.

Отмечается, что семья белок достаточно гибкая, когда дело доходит до обеда. И по данным ученых белки преимущественно вегетарианцы, иногда едят насекомых, яйца, вылупляющихся птенцов и даже детенышей друг друга. Однако активная охота на взрослых млекопитающих знаменует значительное изменение поведения белок.

В то же время, наблюдая за животными, ученые заметили, что не все охоты животных успешны. К примеру, одна белка может длительное время атаковать мышь и наносить ей ранения, а после этого уже другая добивает маленького грызуна и не всегда съедает. То есть у белок этот хищнический процесс еще не налажен до конца.

В этом году ученые связывают изменение поведения белок с большим количеством мышей-полевок, однако в следующем году вряд ли эта популяция будет столь же велика. Поэтому ученые полагают, что уже в следующем сезоне грызуны будут есть орехи, как обычно, а не мышей.

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