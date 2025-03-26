Ціни на квартири у Києві підуть вгору, але не різко. Чого чекати у разі досягнення миру

Хвиля повернень чекатиме великі міста

На тлі новин про перемовини щодо миру та обговорення можливого припинення вогню в Україні пожвавився ринок нерухомості. Одразу після встановлення миру (якщо він буде справді на умовах, що дозволять безпечно жити й працювати) на ринок чекає хвиля попиту. Так, ціни на оренду квартир у Києві можуть зрости на 15–20% протягом року. Частина переселенців та емігрантів захоче повернутись до великих обласних центрів.

Про те, що буде з житлом у столиці після можливого закінчення бойових дій, "Телеграф" поспілкувався з київським рієлтором Олександром Бойко.

Оренда дорожчає

Ціни на оренду вже зараз продовжують зростати, каже рієлтор. Але важливими будуть перш за все умови безпеки для життя та роботи. Якщо вони будуть серйозними, на ринок чекає хвиля попиту.

Частина переселенців та емігрантів захоче повернутись, особливо до Києва, Харкова, Одеси, Дніпра. Але важливо розуміти: не всі повернуться одразу, не всі матимуть фінансову можливість винаймати житло. Тому це буде поступове зростання, а не стрибок "за одну ніч", — розповідає Бойко.

Якщо мир настане, у Києві ставки можуть піднятись ще на 15–20% протягом року, але тільки на хороші об’єкти: квартири в новобудовах, з сучасними ремонтами, зручної локації.

"Квартири в старому житловому фонді або житло не в презентабельному стані — дорожчати не буде. Люди вже дуже вибагливі: шукають якість, автономію, комфорт", — звертає увагу рієлтор Олександр Бойко.

Ринок оренди не вибухне, але стабільно зростатиме, особливо у великих містах, де зосереджені економічні можливості. Водночас пропозиція не зможе швидко наздогнати попит – через руйнування житла у містах.

Що впливатиме на вартість оренди

Наразі є три основні фактори, що впливатимуть на ринок. Саме їх варто враховувати при прогнозуванні:

Темпи відбудови — якщо житло відновлюватиметься швидко, дефіцит пом’якшиться, якщо повільно – ціни триматимуться на піку довше.

— якщо житло відновлюватиметься швидко, дефіцит пом’якшиться, якщо повільно – ціни триматимуться на піку довше. Економічне відновлення – якщо зарплати та бізнес підуть угору, орендарі будуть готові платити більше, а отже, власники зможуть піднімати ставки. Але якщо зростання доходів буде повільним, ціни доведеться стримувати.

– якщо зарплати та бізнес підуть угору, орендарі будуть готові платити більше, а отже, власники зможуть піднімати ставки. Але якщо зростання доходів буде повільним, ціни доведеться стримувати. Міграційна політика – повернення сотень тисяч українців із-за кордону створить тиск на ринок. Якщо ж частина залишиться в Європі, то попит зростатиме більш плавно.

Після встановлення миру ринок оренди житла залишатиметься впорядкованим, але відчуватиме значний дефіцит пропозиції.

Ціни на квартири: після війни покупці активізуються, вартість зросте

Після завершення війни ринок житлової нерухомості Києва увійде у фазу активного відновлення, прогнозує рієлтор. Очікується поступове, але стабільне зростання цін на квартири в межах 15–20% протягом перших двох років.

Це зумовлюється кількома факторами, і першим є відкладений попит і висока конкуренція за житло.

"Велика кількість потенційних покупців, які через нестабільність відкладали придбання нерухомості, після миру активізуються на ринку. Повернення переселенців та відновлення бізнес-активності стимулюватимуть попит, особливо в сегментах комфорт-класу та новобудов. Уже зараз спостерігається зростання кількості запитів на купівлю житла, що свідчить про підготовку ринку до пожвавлення", — каже Бойко,

Другим фактором є обмежена пропозиція якісного житла. Значна частина житлового фонду пошкоджена або фізично зношена, що обмежує доступність якісних варіантів.

Нове будівництво потребує часу для реалізації, а забудовники діятимуть обережно через економічні ризики.

На вторинному ринку частина власників вичікуватиме подальшого зростання цін, що ще більше зменшить доступні пропозиції.

Третім ключовим фактором є вплив іпотечних програм та державної підтримки

"Якщо будуть запущені державні програми доступної іпотеки зі ставками до 7% річних, це сприятиме активізації ринку, особливо серед молодих сімей. Фінансова підтримка від міжнародних організацій та державні ініціативи можуть стимулювати забудовників до більш активного введення нових проєктів", — розповідає рієлтор.

Останнім фактором є те, що Київ залишається центром економічної та інвестиційної діяльності. Столиця традиційно є головним осередком ділової активності, що забезпечить стабільний приплив населення.

Великий попит з боку інвесторів, які розглядатимуть нерухомість як засіб збереження капіталу, сприятиме зростанню вартості житла.

Рієлтор підсумовує, що очікувати зниження цін не варто – Київ залишатиметься ключовим економічним і міграційним центром країни.

"Поєднання високого попиту, обмеженої пропозиції та можливих іпотечних програм створить на мою думку умови для зростання цін на 15–20% у перші два роки після встановлення миру", — каже Бойко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білий дім прагне домовитися про перемир’я до 20 квітня, однак ці терміни можуть змінитися через значні розбіжності в позиціях сторін. Зокрема, мова про припинення вогню. Як зазначають аналітики, Росія не йде на поступки, а отже про закінчення війни мова вже не йде.