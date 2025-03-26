Валерій Дубіль: з початку 2025 року БФ молодіжної ініціативи "Надія" з партнерами доставив на фронт допомогу вартістю 50 мільйонів гривень

БФ готує нову партію гуманітарної допомоги для українських військових

БФ молодіжної ініціативи "Надія" разом із партнерами продовжує підтримувати українських захисників на передовій. Лише за перший квартал 2025 року фонд передав на фронт техніку та критично важливе обладнання загальною вартістю понад 50 мільйонів гривень.

Місія фонду – рятувати життя

До списку допомоги увійшли:

Найсучасніші РЕБ-комплекси з імерсійною системою охолодження – 45 од. Зарядні станції – 116 од. Генератори – 20 од. Критична медицина: 13 апаратів непрямого масажу серця Easy Pulses (Швейцарія). Старлінки – 58 од. Апарат підігріву крові – 1 од. "Мавіки" – 100 од.

"Наші РЕБи стоять на передовій: на техніці, каретах швидкої допомоги, бойових машинах. Це потужні, високочастотні комплекси виробництва "УкрАвіаКосТех" із імерсійною системою охолодження, яка підвищує їхню ефективність у складних бойових умовах. Щодня вони рятують життя як військових, так і медиків", – зазначив голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи "Надія".

Він також наголосив, що кожен комплекс має власне ім’я, символічне для українських воїнів.

"Наші РЕБи названі на честь тих, хто веде боротьбу за Україну. "Апостол" – для українських розвідників, які заходять у найгарячіші точки. "Сова" – для операторів дронів, які працюють у темряві. "Привид" – на честь наших льотчиків, які борються за небо. "Кобзар" – символ нашого духу, який не зламати", – розповів Валерій Дубіль.

РЕБ-комплекси вже врятували десятки життів. Захисники передають слова подяки волонтерам.

"Ваші РЕБи посадили зграю ворожих дронів. Наш особовий склад живий і продовжує захищати країну", – розповів один із військових на Донбасі.

На передовій комплекси встановлюють і на бронетехніку.

"Ми ставимо ваш РЕБ на танк – тепер російські дрони не бачать нас у зоні удару. Це не просто пристрій, а шанс вижити", – повідомив командир танкового підрозділу на Запорізькому напрямку.

Допомога фонду критично важлива і для медиків.

"Наша швидка евакуйовувала поранених, коли ворог запустив рій FPV-дронів. Але ваш РЕБ повністю заглушив сигнал, і вони не змогли атакувати. Дякуємо за врятовані життя", – передали військові медики з Авдіївського напрямку.

Географія допомоги від БФ молодіжної ініціативи "Надія" охоплює всю лінію бойових дій:

Куп’янський напрямок

Лиманський напрямок

Бахмутський напрямок

Авдіївський напрямок

Мар’їнський напрямок

Запорізький напрямок

Херсонський напрямок

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"Ми бачили обстріли будинку культури, де були діти, зруйновані пологові будинки, загиблих лікарів. Ми зобов'язані захищати наших людей", – сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Валерій Дубіль.

БФ молодіжної ініціативи "Надія" здійснив 220 гуманітарних місій на передову від початку повномасштабного вторгнення.

"На нашу карету швидкої з екіпажем та пораненими летів рій ворожих дронів. Якби не ваш РЕБ, хто-зна, чи були б наші люди живі", – розповів Ярослав, очільник військової медичної служби в Харкові.

Подяки надходять із різних напрямків фронту

"Ваша допомога – це не просто техніка, це врятовані життя. Дякуємо кожному, хто причетний до цього", – передав командир підрозділу на Бахмутському напрямку.

"Ваш РЕБ "Апостол" врятував наш екіпаж – ворожий дрон так і не зміг знайти нас", – повідомив екіпаж бронемашини на Лиманському напрямку.

Валерій Дубіль зазначив, що такі поставки були б неможливими без підтримки свідомого бізнесу, який продовжує допомагати армії.

БФ молодіжної ініціативи "Надія" не зупиняється, а вже готує нову партію гуманітарної допомоги для українських військових.