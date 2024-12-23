Справжнє різдвяне диво: вчені "доторкнуться" до Сонця найближчої доби

Вчені мріяли про це 16 років

Напередодні Різдва вчені NASA здійснять свою давню мрію "доторкнутися" до Сонця. Очікується, що зонд "Паркер" зможе це зробити вже 24 грудня.

Деталями місії поділилися співробітники місії Parker Solar Probe у коментарі виданню Space. Космічний апарат був запущений 12 серпня 2018 року і вже через три роки зміг пройти крізь корону Сонця на відстані приблизно 10,5 мільйонів кілометрів.

"Паркер" не лише став першим зондом, який так близько підійшов до зірки, а й побив рекорди швидкості. На цей час вона становить 635 266 кілометрів на годину, що робить його найшвидшим рукотворним об’єктом в історії.

Однак 24 грудня приблизно о 13:40 за київським часом він зможе підійти на відстань у 6,1 мільйона кілометрів і на той момент розженеться до 690 тисяч км/год.

"Те, що Parker Solar Probe збирається зробити напередодні цьогорічного Різдва, дійсно не має собі рівних. Ми мріяли про цей момент понад 16 років", — сказав науковий співробітник місії Нур Рауафі.

При цьому він зазначив, що, швидше за все, це буде межею можливостей зонда. Ймовірно, його вдалося б підвести ще ближче, але навряд чи його тепловий екран зможе витримати колосальні температури.

Є в цій місії й нюанс — у своєму наближенні зонд втратить зв’язок із Землею і, якщо все буде гаразд, то знову відновить контакт лише 27 грудня. Існує ймовірність, що апарат вибухне або остаточно втратить зв’язок з домом, проте вчені сумніваються у такому результаті. Вони кажуть, що "Паркер" вже зробив 21 оберт навколо Сонця і щоразу показував надзвичайну стійкість.

"Система в основному поводиться так, ніби ми запустили її вчора. Вона працює дуже добре", — сказав Рауафі.

В цей час зонд знаходиться на відносно стабільній орбіті та має достатньо палива, щоб теоретично перебувати на ній ще сотню років. Однак якщо вчені захочуть його повернути, то потенційно у них буде вікно 2032 року, щоб вивести його до Венери. Втім, вони поки що не розуміють, навіщо це може знадобитися.

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