Настоящее рождественское чудо: ученые "прикоснутся" к Солнцу в ближайшие сутки

Ученые мечтали об это 16 лет

Накануне Рождества ученые NASA исполнят свою давнюю мечту "прикоснуться" к Солнцу. Ожидается, что зонд "Паркер" сможет это сделать уже 24 декабря.

Деталями мисси поделились сотрудники миссии Parker Solar Probe в комментарии изданию Space. Космический аппарат был запущен 12 августа 2018 года и уже спустя три года смог пройти сквозь корону Солнца на расстоянии примерно в 10,5 миллионов километров.

"Паркер" не только стал первым зондом, который так близко подошел к звезде, но и побил рекорды скорости. К настоящему времени она составляет 635 266 километров в час, что делает его самым быстрым рукотворным объектом в истории.

Однако 24 декабря примерно в 13:40 по киевскому времени, он сможет подойти на расстояние в 6,1 миллиона километров и к тому моменту разгонится до 690 тысяч км/ч.

"То, что Parker Solar Probe собирается сделать в канун Рождества этого года, действительно не имеет себе равных. Мы мечтали об этом моменте более 16 лет", — сказал научный сотрудник миссии Нур Рауафи.

При этом он отметил, что скорее всего, это будет пределом возможностей зонда. Возможно, его удалось бы подвести еще ближе, но вряд ли его тепловой экран сможет выдержать колоссальные температуры.

Есть в этой миссии и нюанс — в своем приближении зонд потеряет связь с Землей и, если все будет хорошо, то вновь восстановит контакт лишь 27 декабря. Существует вероятность, что аппарат взорвется или окончательно потеряет связь с домом, однако ученые сомневаются в таком исходе. Они говорят, что "Паркер" уже сделал 21 оборот вокруг Солнца и каждый раз показывал необычайную стойкость.

"Система в основном ведет себя так, как будто мы запустили ее вчера. Она работает очень хорошо", — сказал Рауафи.

В настоящее время зонд находится на относительно стабильной орбите и у него есть достаточно топлива, чтобы теоретически находиться на ней еще сотню лет. Однако если ученые захотят его вернуть, то потенциально у них будет окно в 2032 году, чтобы вывести его к Венере. Впрочем, они пока не понимают, зачем это может понадобиться.

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