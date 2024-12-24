Не тільки свято наближається: викид зі Сонця може спровокувати магнітну бурю

У вівторок та середу на нашій планеті очікуються шторми в G1-G2 бали, тобто незначні-помірні

На нашій планеті вирує магнітна буря і найближчим часом вона не завершиться, адже зі Сонця вилетіли нові викиди корональної маси (СМЕ) після спалаху великої плями.

Протягом наступних 48 годин на Землю впадуть два CME — 24 грудня очікується незначний різкий удар, а 25 грудня буде більш прямий удар. Вони можуть спричинити геомагнітні бурі класу G1-G2, тобто незначні-помірні, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вони пояснюють, що велика сонячна пляма 3932 спалахнула 23 грудня, створивши сонячний спалах класу M8.9. Супутник Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) зафіксував екстремальний ультрафіолетовий спалах:

"Спалах спричинив коротке короткохвильове радіовимкнення над Африкою та Південною Атлантикою. Більший інтерес представляє викид корональної маси (CME). Коронографи SOHO зафіксували швидкий CME, що виходить із місця вибуху. Основна частина CME пролетить Землю, однак все ще є значний компонент, спрямований на Землю", — пояснили вчені.

Такий СМЕ, згідно з даними модель NOAA і Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), прибуде на Землю 25 грудня, спровокувавши геомагнітний шторм класу G1-G2.

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