Магнітні бурі залишать нас у спокої, але ненадовго: прогноз вчених на найближчі дні

Наразі на планеті тримається сильний геомагнітний шторм в 5 балів, але він має скоро завершитись

На Землі вже понад тиждень тримається сильна магнітна буря. Найближчим днями вона має ненадовго знизити свою активність, однак вже 25 грудня, тобто на Різдво, шторм поновиться.

Незначний викид корональної маси (СМЕ), що вилетів зі Сонця 21 грудня може вразити Землю напередодні Різдва. Однак він недостатньо сильний, аби викликати повноцінну магнітну бурю, як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас, за їх словами, після кількох тижнів відносно мінімальної кількості сонячних плям, Сонце нагадало, що сонячний максимум ще не закінчився. Три великі групи сонячних плям повертаються "обличчям" до Землі. Вони розкинулись на понад 450 тисяч кілометрів на поверхні світила.

"Поки що ці сонячні плями не викликали нічого більш потужного, ніж вибухи низького рівня класу M1. Однак це може бути затишшя перед бурею", — попереджають вчені.

Магнітні бурі на Землі 23-29 грудня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 23 грудня, на Землі тримається висока магнітна буря в 5 балів.

Але з 24 по 29 грудня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні напередодні Святвечора, Різдва та Нового року.