Не только праздник приближается: выброс из Солнца может спровоцировать магнитную бурю

Во вторник и среду на нашей планете ожидаются штормы в G1-G2 балла, то есть незначительные-умеренные

На нашей планете бурлит магнитная буря и в ближайшее время она не завершится, ведь из Солнца вылетели новые выбросы корональной массы (СМЕ) после вспышки большого пятна.

В течение следующих 48 часов на Землю упадут два CME — 24 декабря ожидается незначительный резкий удар, а 25 декабря будет более прямой удар. Они могут повлечь за собой геомагнитные бури класса G1-G2, то есть незначительные-умеренные, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Они объясняют, что большое солнечное пятно 3932 вспыхнуло 23 декабря, создав солнечную вспышку класса M8.9. Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировал экстремальную ультрафиолетовую вспышку:

"Вспышка вызвала короткое коротковолновое радиовыключение над Африкой и Южной Атлантикой. Больший интерес представляет выброс корональной массы (CME). Коронографы SOHO зафиксировали быстрый CME, выходящий из места взрыва. Основная часть CME пролетит Землю, однако все еще есть значительный компонент, который направленный на Землю", — объяснили ученые.

Такой СМЕ, согласно данным моделей NOAA и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), прибудет на Землю 25 декабря, спровоцировав геомагнитный шторм класса G1-G2.

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