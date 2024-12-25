Чи вплинули на темпи мобілізації повістки, надіслані поштою

У центри комплектування приходять люди з відстрочкою або бронею

В Україні військовозобов'язаним громадянам розсилають повістки поштою. Однак покращення мобілізаційного процесу поки що не спостерігається.

Про це розповів начальник адміністративного відділу одного з київських ТЦК та СП Олег Коротченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, основна складність полягає в помилках під час оповіщення громадян.

Зокрема, до ТЦК часто звертаються чоловіки, які мають підстави для відстрочки чи бронювання , але все одно отримують повістки.

Також фіксувалися випадки, коли повістки вручали особам з інвалідністю або громадянам , які вже мають підтверджену бронь. Це, як вважає Коротченка, вказує на необхідність створення більш системного та точного механізму обліку.

Як працює вручення повісток через пошту

Нововведення передбачає, що повістка надсилається рекомендованим листом та має бути вручена особисто в руки. Якщо одержувача немає вдома, працівник пошти зобов’язаний зателефонувати йому, щоб повідомити про отримання листа.

Мета такого механізму – підвищити ефективність інформування громадян про їх обов’язки. Однак, як наголошують у ТЦК, впровадження цього способу поки не вирішило всіх проблем.

Нагадуємо, якщо людина отримала повістку і не з'явилася протягом трьох днів, її можуть оголосити в розшук. Але якщо вона не могла прийти через непередбачувану обставину, наприклад, через хворобу, і це підтверджено документами, то розшук не подадуть, а термін продовжать.

Яякщо повістка надіслана поштою, то лист повертається через тиждень після відправлення . Після цього працівники ТЦК можуть подавати у розшук.

Раніше "Телеграф" писав, чи може прийти повістка поштою, якщо чоловік за кордоном. Неявка по повістці вважається адміністративним порушенням.