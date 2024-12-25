Справа про мільйонний хабар: у СБУ розповіли подробиці затримання голови відомої партії (фото)

Його затримали з хабарем в 900 тисяч доларів

У Києві СБУ затримала керівника обласного осередку політичної партії УДАР під час отримання 900 тисяч доларів США. За даними слідства, загальна сума хабаря мала скласти 1 мільйон доларів за сприяння в отриманні земельної ділянки в КМДА.

За матеріалами справи, затриманий представився адвокатом та запропонував підприємцю оформити оренду ділянки біля Дніпра на 25 років. Ділянка розташована в рекреаційній зоні та належить київській громаді. До цього бізнесмен намагався отримати дозвіл законним шляхом, але стикався з бюрократичними перешкодами. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Політик-адвокат пообіцяв забезпечити позитивне рішення профільної комісії та Київської міської ради. За інформацією блогера Ігоря Лаченкова, йдеться про керівника партії "УДАР Віталія Кличка" в Одеській області Олександра Суханова. Земельна ділянка, про яку йде мова, розташована в парку "Наталка".

Затриманому уже оголосили підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці готують клопотання про тримання під вартою з можливістю внесення застави у 38 мільйонів гривень.

СБУ проводить обшуки в приміщеннях КМДА для з'ясування всіх обставин справи. Крім того, в СБУ оприлюднили аудіо розмов Суханова з замовником.

Також раніше "Телеграф" писав, що СБУ запобігла замовному вбивству важливого свідка. Замовник просто із СІЗО шукав кілера.