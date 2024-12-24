Різдвяна зірка 2024: коли вона засяє на Святвечір в Україні

Побачити її вдасться після заходу Сонця

Різдвяна зірка — один із ключових символів святкування Різдва, що сповіщає про початок святкової вечері. З появою першої зорі українські родини традиційно сідають за стіл, щоб разом розділити радість цього особливого вечора.

Цьогоріч, 24 грудня 2024 року, різдвяною зорею стане планета Венера. Коли засяє перша зірка, пише Universe Space Tech.

Її яскраве світло можна буде побачити неозброєним оком одразу після заходу Сонця.

Венера з’явиться на небі на сході України, зокрема в Луганській області, о 15:31. У центральних регіонах, таких як Київщина, першу зорю можна буде спостерігати близько 16:00. А найпізніше вона засяє над західними регіонами, зокрема на Закарпатті, о 16:39.

Точний час для міст України:

Київ – 15:58;

Харків – о 15:37;

Дніпро – о 15:48;

Одеса – 16:14;

Чернігів — 15:49;

Львів – 16:26;

Вінниця – 16:11;

Миколаїв – 16:07;

Івано-Франківськ – 16:28;

Ужгород – 16:39.

Значення Вифлеємської зірки для християн

Вифлеємська зірка — це символ, що займає важливе місце в християнській традиції, пов'язаний із народженням Ісуса Христа. Вона згадується в Євангелії від Матфея, де три мудреці (королі або волхви), що прийшли зі Сходу, слідували за нею до міста Вифлеєм, щоб поклонитися новонародженому Спасителеві.

Зірка, що з'явилася на небі, була не тільки природним астрономічним явищем, але й символом Божого провидіння, яке вказувало на прихід Месії. Для мудреців вона стала вказівником на місце народження Ісуса, і їхнє поклоніння новонародженому Христу відображає важливу тему християнської віри — прийняття Божого світла у своєму житті.

У християнських традиціях Вифлеємська зірка асоціюється з Різдвом Христовим, адже вона є символом Божого світу, що приносить радість і спокій в серце кожного вірянина.

Різдвяна зірка є одним з основних символів святкувань. Вона часто розміщується на верхівці ялинки та займає центральне місце в обрядах колядників. Під час різдвяних свят в Україні колядники традиційно носять велику восьмикутну зірку, яка символізує народження Спасителя.

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