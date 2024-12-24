Вчені спростували одну з основних гіпотез про вимирання динозаврів

Повторення сценарію Великого вимирання наприкінці Крейдяного періоду, схоже, не відбулося.

Основна теорія про причини вимирання динозаврів свідчить, що цих тварин погубив удар астероїда Чіксулуб, проте далеко не всі були з цим згодні. Наприклад, деякі вчені вважали, що активний вулканізм в Індії спричинив масове вимирання.

Проте нове дослідження відкидає цю гіпотезу, тому астероїд знову стає найімовірнішим варіантом. Дослідження оприлюднено в журналі ScienceAdvances.

Варто зазначити, що обидві теорії мають спільну рису — вони припускають, що вимирання стало наслідком суттєвої зміни клімату. Просто у випадку астероїда, мається на увазі швидкий масштабний викид пилу через удар, а у випадку з вулканізмом помітний повільніший процес.

Дослідники провели розкопки в Північній Дакоті та Колорадо (штати США), де є поклади лігніту. Цей викопний торф неодноразово допомагав вченим з визначенням клімату в далекому минулому, оскільки через особливості утворення він запобігає швидкій деградації органіки, що дозволяє зберігати свідчення про зміни клімату.

У ході вивчення вчені встановили, що приблизно у 100 тисяч років до вимирання відбувалося довгострокове потепління, яке загалом підняло температуру приблизно на 3 градуси. Однак за 30 тисяч років до вимирання відбулося різке падіння температур приблизно на 5 градусів.

Вважається, що потепління пов’язане з викидами вуглекислого газу під час вивержень, а охолодження — з викидами аерозольної сірки. Це пов’язують із вулканічною активністю в індійському регіоні Декан

Вчені відзначають, що хоча перепади температур були відносно різкими, але їх було недостатньо, щоб винищити динозаврів. Тобто команда приходить до висновку, що вулкани були причиною додаткового стресу, однак крапку в правлінні "жахливих ящерів" поставили зовсім не вони.

Теорія з Деканськими трапами багато в чому "натхненна" основною причиною сумнозвісного Перм-тріасового вимирання (Велике вимирання) — значною вулканічною активністю в Сибіру. Однак там процес відбувався на значно більшій площі (7 мільйонів квадратних кілометрів проти 1,5 мільйона), приблизно вдвічі довше (1 мільйон років проти 500 тисяч) і, що важливо, безперервно, а не імпульсами.

Як повідомлялося раніше, останніми роками клімат Землі б’є рекорди спеки та вчені досі до кінця не впевнені, чому це відбувається і як це зупинити.