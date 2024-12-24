Ученые опровергли одну из основных гипотез о вымирании динозавров

Повторения сценария Великого вымирания в конце Мелового периода похоже не произошло

Основная теория о причинах вымирания динозавров гласит, что этих животных погубил удар астероида Чиксулуб, однако далеко не все были с этим согласны. Например, некоторые ученые считали, что активный вулканизм в Индии привел к массовому вымиранию.

Однако новое исследование отвергает эту гипотезу, поэтому астероид вновь становится наиболее вероятным вариантом. Исследование обнародовано в журнале ScienceAdvances.

Стоит отметить, что обе теории имеют общую черту — они предполагают, что вымирание стало следствием существенного изменения климата. Просто в случае астероида, подразумевается быстрый масштабный выброс пыли из-за удара, а в случае с вулканизмом заметен более медленный процесс.

Исследователи провели раскопки в Северной Дакоте и Колорадо (штаты США), где имеются залежи лигнита. Этот ископаемый торф неоднократно помогал ученым с определением климата в далеком прошлом, поскольку из-за особенностей образования он предотвращает быструю деградацию органики, чем позволяет сохранять свидетельства об изменениях климата.

В ходе изучения ученые установили, что примерно в 100 тысяч лет до вымирания происходило долгосрочное потепление, которое в целом подняло температуру примерно на 3 градуса. Однако за 30 тысяч лет до вымирания произошло резкое падение температур примерно на 5 градусов.

Считается, что потепление связано с обильными выбросами углекислого газа во время извержений, а охлаждение — с выбросами аэрозольной серы. Это связывают с вулканической активностью в индийском регионе Декан.

Ученые отмечают, что хотя перепады температур были относительно резкими, но их явно было недостаточно, чтобы погубить динозавров. То есть, команда приходит к выводу, что вулканы были причиной дополнительного стресса, однако точку в правлении "ужасных ящеров" поставили вовсе не они.

Теория с Деканскими траппами во многом "вдохновлена" основной причиной печально известного Пермь-триасового вымирания (Великое вымирание) — обильной вулканической активностью в Сибири. Однако там процесс происходил на куда большей площади (7 миллионов квадратны километров против 1,5 миллиона), примерно в два раза дольше (1 миллион лет против 500 тысяч) и, что важно, непрерывно, а не импульсами.

Как сообщалось ранее, в последние годы климат Земли бьет рекорды жары и ученые до сих пор до конца не уверены, почему это происходит и как это остановить.