Пєсков знахабнів та заявив, що Росія буде судитися з Україною та Заходом

В Росії почалася істерика після того, як Світовий банк та США надали Україні перші гроші, взяті з доходів від заблокованих активів РФ. Зокрема прессекретар керівника РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков озвучив "вологі фантазії" Кремля – заявив, що передані Києву гроші нібито "вкрадені" у Росії, тому російський режим буде судитися за мільярд, переданий українському уряду Сполученими Штатами.

Про це Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі 25 грудня. Представник країни-крадія, яка крала в України зерно, товари та людей, обурився, що Україна "вкрала" мільярд доларів.

"Говорячи російською, ці гроші вкрадені у нас. І ті наші авуари, які заблоковані, також заблоковані абсолютно незаконно. Це суперечить усім нормам та правилам", – видав він.

Пєсков заявив, що Росія у майбутньому почне "судове розслідування" через це перерахування коштів Україні. Також він пообіцяв, що РФ буде "використовувати усі можливості для захисту своїх прав та прав своєї власності" – щоправда, не пояснивши, як це буде можливо в умовах тотальних санкцій проти Росії та вимог до Кремля виплачувати Україні репарації.

"Подібні незаконні дії, у тому числі й перерахування цього мільярда, звичайно ж, у перспективі можуть стати приводом для нашого судового переслідування, і ми, звичайно ж, будемо використовувати згодом усі можливості для захисту наших прав та прав нашої власності", – додав Пєсков.

Як відомо, заморожені російські активи служать забезпеченням кредитів для України. Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога від країн "Групи семи". Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.