Любили дорослі та діти: чим був знаменитий та яким був магазин "Синій птах" у Дніпрі

Це місце було справжнім раєм для любителів солодкого

Сьогодні складно здивувати когось наявністю того чи іншого магазину у місті. Великі торгові центри та мережеві кондитерські зустрічаються на кожному розі. Але ще кілька десятиліть тому відкриття нового магазину було подією, яка надовго залишалася у пам’яті городян. Особливо якщо цей магазин був незвичайним.

Одним із таких місць у Дніпрі став легендарний магазин солодощів "Синій птах". Це був не просто кондитерський магазин – він став частиною історії міста та улюбленим місцем як для дітей, так і для дорослих. Ми вже розповідали про культовий магазин "Золотий ключик" в Одесі. Тепер запрошуємо вас дізнатися про "Синій птах" та дізнатися, яким був цей магазин. Спогадами про це місце та фотографіями поділилися у Facebook-групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ".

Магазин "Синій птах" відкрився в 1977 році, після святкування 200-річчя Дніпра. Він став найбільшим спеціалізованим кондитерським закладом міста. Розташовувався він на проспекті Карла Маркса (зараз проспект Дмитра Яворницького), поряд з універмагом "Лотос". Його назва надсилає до знаменитої п'єси бельгійського письменника Моріса Метерлінка, лауреата Нобелівської премії.

З перших кроків "Синій птах" занурював відвідувачів у казку. Замість звичної вивіски біля входу розташовувався ліхтар у вигляді клітки, з якої, за задумом архітекторів, уже відлетів птах.

Інтер’єр магазину продовжував цю концепцію. Стеля, виготовлена з алюмінієвого профілю, нагадувала розмах крил, а столики біля колон – лапки птиці. Підлога з мармурової крихти завершувала образ. Продуманість деталей була скрізь: від уніформи продавців та пакувального паперу з емблемою "Синього птаха" до цінників.

Особливу атмосферу створювали вітражі із зображенням синього птаха, виконані художником В.В. Лободою. А дубові прилавки та подарункова гірка додавали приміщенню затишку та тепла.

Що можна було купити в "Синьому птаху"

Магазин пропонував понад 100 видів солодощів: торти, тістечка, цукерки, печиво. При магазині працювала власна кондитерська фабрика, що випускала до 600 кг тортів та тістечок на день.

"Синій птах" швидко став не просто магазином, а місцем, де можна було купити солодкі подарунки до свята. Купувати тут торти та цукерки стало традицією для багатьох сімей міста.

Що трапилося з "Синім птахом"

1997 року магазин реконструювали, оновивши фасад та інтер’єр. Однак у 2005 році "Синій птах" закрився. Приміщення знаходилося в оренді, але власники будівлі не стали продовжувати договір, і місто втратило це знакове місце.

Зараз на місці "Синього птаха" розташовується магазин з алкоголем.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був магазин "Дитячий світ" у Дніпрі. Будівлю знесли, а на її місці звели ТЦ.