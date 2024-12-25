Единственный реальный портрет последнего императора Византийской империи был найден в Греции: как он выглядел (фото)

Эта фреска особенно важна, поскольку это единственный портрет Константина XI, написанный при его жизни

Увидеть настоящее лицо давно умершего исторического деятеля или древнего святого могут помочь как современные технологии, так и новые находки. Единственный прижизненный портрет последнего византийского правителя Константина XI Палеолога был найден в Греции.

Его обнаружили во время реставрации фрески в бывшем Архангельском монастыре Айгиалея в регионе Ахайя на западе Греции. Фреска была написана в середине XV века. Портрет, обнаруженный под другим слоем фресок, изображает Константина XI в императорских регалиях. Его вышитая золотом пурпурная мантия украшена символом Старой династии – двуглавым орлом, идентифицирующим его как императора.

Император Константин XI Палеолог

Детали фрески Символ династии

Портрет нашла археолог Анастасия Кумуси. И, по мнению ученых, это единственный прижизненный портрет, а моделью художника был не официальный императорский портрет, как было принято, а сам император».

Фреска была найдена в кафедральном храме монастыря. Этот портрет может быть ценным источником информации о внешности императора, правившего с 1449 года до своей смерти при падении Константинополя в 1453 году. Константинополь пал под натиском османов, и Константин XI погиб в бою. Его смерть символизировала конец Византийской империи и окончательный край Римской империи, существовавшей более тысячи лет. Этот император вошел в историю благодаря своему мужеству и отчаянным попыткам спасти империю.

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