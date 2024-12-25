Единственный реальный портрет последнего императора Византийской империи был найден в Греции: как он выглядел (фото)
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Эта фреска особенно важна, поскольку это единственный портрет Константина XI, написанный при его жизни
Увидеть настоящее лицо давно умершего исторического деятеля или древнего святого могут помочь как современные технологии, так и новые находки. Единственный прижизненный портрет последнего византийского правителя Константина XI Палеолога был найден в Греции.
Его обнаружили во время реставрации фрески в бывшем Архангельском монастыре Айгиалея в регионе Ахайя на западе Греции. Фреска была написана в середине XV века. Портрет, обнаруженный под другим слоем фресок, изображает Константина XI в императорских регалиях. Его вышитая золотом пурпурная мантия украшена символом Старой династии – двуглавым орлом, идентифицирующим его как императора.
Портрет нашла археолог Анастасия Кумуси. И, по мнению ученых, это единственный прижизненный портрет, а моделью художника был не официальный императорский портрет, как было принято, а сам император».
Фреска была найдена в кафедральном храме монастыря. Этот портрет может быть ценным источником информации о внешности императора, правившего с 1449 года до своей смерти при падении Константинополя в 1453 году. Константинополь пал под натиском османов, и Константин XI погиб в бою. Его смерть символизировала конец Византийской империи и окончательный край Римской империи, существовавшей более тысячи лет. Этот император вошел в историю благодаря своему мужеству и отчаянным попыткам спасти империю.
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