Викид зі Сонця промахнувся? Чи будуть на Землі магнітні бурі найближчим часом

Найближчим часом на Землі може почати вирувати магнітна буря

На початку тижня на світилі спалахнула пляма, внаслідок чого в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Він мав спричинити магнітну бурю 25 грудня, однак прогноз не виправдався і вчені чекають на шторм 26 грудня.

CME, який, як очікувався, мав вдарити Землю 25 грудня, не прилетів. Або він промахнувся, або рухається повільніше, ніж очікувалося, пояснюють вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Запізніле прибуття 26 грудня все ще може викликати незначну геомагнітну бурю класу G1", — мовиться у повідомленні.

Варто нагадати, що магнітні бурі класу G1 — це незначні шторми.

Водночас астросиноптики кажуть, що Сонце тріщить спалахами, які викликають сонячні плями 3933, 3936 і 3938. Вони створюють вибухи одна за одною, а не одночасно. Вчені пояснюють це тим, що плями розташовані на великій відстані й з’єднані невидимими петлями магнетизму, що пронизують високу атмосферу Сонця.

Якщо вони будуть активними й надалі, то "потужний Х-спалах може бути лише питанням часу". Такий вибух може стати причиною геомагнітного шторму на нашій планеті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області Україні увірвуться відчутні морози. Місцями очікується до -9 градусів.