Выброс из Солнца промахнулся? Будут ли на Земле магнитные бури в ближайшее время

В ближайшее время на Земле может начать бурлить магнитная буря

В начале недели на светиле вспыхнуло пятно, в результате чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Он должен был вызвать магнитную бурю 25 декабря, однако прогноз не оправдался и ученые ждут шторм 26 декабря.

CME, который, как ожидалось, должен был ударить Землю 25 декабря, не прилетел. Либо он промахнулся, либо двигается медленнее, чем ожидалось, объясняют учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Запоздалое прибытие 26 декабря все еще может вызвать незначительную геомагнитную бурю класса G1", — говорится в сообщении.

Следует напомнить, что магнитные бури класса G1 — это незначительные штормы.

В то же время астросиноптики говорят, что Солнце трещит вспышками, которые вызывают солнечные пятна 3933, 3936 и 3938. Они создают взрывы один за другим, а не одновременно. Ученые объясняют это тем, что пятна расположены на большом расстоянии и соединены невидимыми петлями магнетизма, пронизывающими высокую атмосферу Солнца.

Если они будут активны и дальше, то "мощная Х-вспышка может быть только вопросом времени". Такой взрыв может стать причиной геомагнитного шторма на нашей планете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины ворвутся ощутимые морозы. Местами ожидается до -9 градусов.