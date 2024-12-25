На Сонці спалахнула пляма, коли очікувати на магнітні бурі

На нашій планеті, ймовірно, найближчим часом почне вирувати магнітна буря

На Сонці на початку тижня спалахнула пляма і, як наслідок, у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Він може спричинити незначну магнітну бурю вже 25 грудня, однак цей прогноз малоймовірний.

Як кажуть вчені зі Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ, який вилетів зі Сонця 23 грудня, буде спрямований переважно на південь від Землі, тому є можливість промаху. Однак вони також не виключають того, що викид все ж таки спровокує шторм на Землі вже найближчим часом.

Астросиноптики також додають, що активна сонячна пляма 3932 викликала новий сильний сонячний спалах класу M4.9 вже у середу, 25 грудня.

"Незабаром після спалаху ВПС США повідомили про сонячний радіоспалах типу II. Це природний тип радіовипромінювання, спричинений ударними хвилями всередині CME", — кажуть вчені.

Швидке переміщення цього радіоспалаху свідчить про те, що СМЕ скоро вилетить з місця вибуху, але чи торкнеться він Землі — вчені очікують дані з коронографів.

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