Людей на Землі вдесятеро більше ніж диких тварин: вчені порахували все на світі

Люди важать приблизно 120 млн тонн всі разом

Чи задумувалися ви скільки всього є на світі, скільки воно важить і скільки займає місця у порівнянні з людьми. Вченим вдалося це порахувати приблизно — вони порівняли різні види живої матерії та штучні вироби у формі кубів, розміри яких пропорційні їхні загальній вазі на Землі.

Це свого роду кубічний портрет нашої планети. Бріс Менард, фізик з Університету Джона Гопкінса, і Микита Штаркман, комп’ютерний спеціаліст і графік візуалізували наявні дані і наочно показали, наскільки великою та малою є людина, як істота. Подивитися їхні висновки можна на спеціальному сайті.

Серед цікавого, що приблизно 8 млрд людей важить 120 млн тонн і вони лише тисячна частина поточної біомаси нашої планети. Для порівняння, вага звичайних термітів та їхніх курганів становить 445 млн тонн.

Маса всього живого та штучного на Землі проти ваги людей

Проте значно більше вражає вага рукотворних об'єктів на нашій планеті. Майже всі вони створені у XX столітті і важать 1,3 трильйона тонн, тобто по 158 тонн на кожну людину. Більша частина цієї ваги — це бетон, пісок, гравій та інші речі, які використовуються в будівництві.

Розподіл ваги "техномаси"

2 млрд тонн автомобілей і для них 70 млрд тонн асфальту. І це ще не всі цікавинки. Люди переважають диких тварин у співвідношенні 10 до одного, а пластику людей використовують у 100 раз більше ніж важать самі.

Все живе на планеті у вигляді кубів - залежно від ваги

Раніше "Телеграф" розповідав, що люди вже засмітили навіть найближчий космос. На орбіті кружляють мільйони уламків, які потенційно можуть нашкодити орбітальним станціям та ракетам. Частина з них скупчилась біля окупованого Криму — це можуть бути уламки ракет.