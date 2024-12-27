Людей на Земле в десять раз больше диких животных: ученые посчитали все на свете

Люди весят примерно 120 млн тонн все вместе

Задумывались ли вы сколько всего есть на свете, сколько оно весит и сколько занимает места по сравнению с людьми. Ученым удалось это счесть примерно — они сравнили разные виды живой материи и искусственные изделия в форме кубов, размеры которых пропорциональны их общему весу на Земле.

Это своего рода кубический портрет нашей планеты. Брис Менард, физик из Университета Джона Гопкинса, и Никита Штаркман, компьютерный специалист и график визуализировали имеющиеся данные и наглядно показали, насколько велик и мал человек, как существо. Посмотреть их выводы можно на специальном сайте.

Среди интересного, что примерно 8 млрд. человек весит 120 млн. тонн и они лишь тысячная часть текущей биомассы нашей планеты. Для сравнения, вес обычных термитов и их курганов составляет 445 млн тонн.

Масса всего живого и искусственного на Земле против тяжести людей

Однако гораздо больше поражает вес рукотворных объектов на нашей планете. Почти все они созданы в XX веке и весят 1,3 триллиона тонн, то есть по 158 тонн на каждого человека. Большая часть этого веса – это бетон, песок, гравий и другие вещи, которые используются в строительстве.

Деление веса "техномассы"

2 млрд. тонн автомобилей и для них 70 млрд. тонн асфальта. И это еще не все достопримечательности. Люди преобладают диких животных в соотношении 10 к одному, а пластика люди используют в 100 раз больше, чем весят сами.

Все живое на планете в виде кубов – в зависимости от веса

Ранее "Телеграф" рассказывал, что люди уже засорили даже ближайший космос. На орбите кружат миллионы обломков, которые могут навредить орбитальным станциям и ракетам. Часть из них скопилась возле оккупированного Крыма – это могут быть обломки ракет.