Штормовий вітер і небезпека сходження лавин: яким регіонам не пощастить з погодою 1 січня (мапа)

При цьому в Україні поки що залишається аномальне тепло

У середу, 1 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. У західних регіонах оголошено І (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

На Івано-Франківщині велика ймовірність сходження лавин. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні очікується суха погода, лише вночі та вранці на півдні країни, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями можливий туман.

Температура вночі коливатиметься в межах -3…+2 градусів, у світлу пору доби термометри покажуть від +3 до +8. У Криму повітря прогріється до +12 градусів. Водночас на високогір’ї Карпат вночі ртутні стовпчики впадуть до -2...-7, вдень очікується від нуля до 5 градусів тепла.

Південно-західний вітер на всій території країни дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних областей та місцями на Житомирщині пориви можуть досягати 20 метрів. У зв’язку зі штормовим вітром метеорологи оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Регіони, де очікуються штормові пориви вітру

Крім того, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека, якій надано III рівень. На це варто приділити особливу увагу тим, хто зустрічає Новий рік на карпатських гірськолижних курортах.

Райони, де оголошено сніголавинну небезпеку

У Києві також очікується хмарна погода без опадів, але з сильним вітром до 7-12 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 0...-2 градуси, вдень потеплішає до +5...+7.

Раніше ми писали, що у Києві ще більше потеплішає. Синоптики дали прогноз на найближчі дні. Найвища температура прогнозується у четвер, коли стовпчики термометрів вдень зростуть до +9 градусів.