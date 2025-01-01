Церковне свято 1 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не бути у боргах цілий рік

Дізнайтеся, що не можна робити в перший день 2025 року

Сьогодні, 1 січня 2025 року християни святкують одне з великих церковних свят — Обрізання Господнє. Це свято має глибоке значення і цікаву історію.

Свято Обрізання Господнього відзначає подію, описану в Євангелії від Луки. Восьмого дня після народження Ісуса Христа Йому зробили обряд обрізання за юдейським законом. У цей день Йому дали ім’я Ісус, що в перекладі з єврейської означає "Спаситель". Цей обряд символізує прийняття Ісусом закону Мойсея та підтверджує Його людську природу.

У церковній традиції це свято також нагадує вірянам про необхідність духовного очищення, смирення та слідування Божим заповідям. храмах проводяться урочисті літургії, під час яких читають Євангеліє про обрізання Ісуса.

Традиції та прикмети

У цей день заведено молитися за здоров’я та благополуччя родини, а також просити Божого благословення на весь рік. У православній традиції заведено допомагати ближнім, зокрема тим, хто потребує підтримки.

Якщо день 1 січня буде сонячним, то рік обіцяє бути врожайним і щасливим;

мороз у цей день віщує міцне здоров’я та добробут у домі;

якщо у святковий день у дім прийде перший чоловік, це принесе удачу на весь рік.

Що не можна робити 1 січня 2025

Сварки та конфлікти. Цей день слід провести в мирі та злагоді, уникаючи будь-яких суперечок.

Фізична праця. Як і в інші великі свята, не рекомендується займатися важкою працею чи прибиранням.

Позичання грошей. У цей день не можна позичати гроші або віддавати борги, щоб не накликати фінансові труднощі.

Іменини 1 січня

Цього дня іменини святкують Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися, скільки вихідних буде в українців.