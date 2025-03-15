Перевізники просять більше — в одному з міст дорожчає проїзд

Рентабельний тариф — нижчий, за забаганки перевізників

Вартість проїзду в громадському транспорті зросла одразу в кількох містах України. Найбільш резонансним стало збільшення вартості квитка до столиці України з передмість. Однак і в інших населених пунктах ціна тільки росте.

Зокрема, йдеться про Звягель Житомирської області. Там підвищення вартості проїзду вимагають перевізники. Вони подали прохання про збільшення ціни до 18 грн за одну поїздку. Чинний тариф — 12 грн. Причинами, як зазвичай, називають зростання заробітної плати, підвищення вартості пального та запчастин. При цьому тариф, який розрахували міські чиновники з огляду на рентабельність 15% — це 15 грн 39 коп. З громадськістю погоджували тариф 15 грн за поїздку.

Останнє слово за виконкомом Звягельської міської ради. До перевізників у звягельців також чимало питань, зокрема про чистоту автобусів та поведінку водіїв. За останні кілька місяців зросла вартість проїзду в міських автобусах та електротранспорті в різних містах України. Серед них Запоріжжя, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Ізмаїл тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є в Україні місто, в якому проїзд наразі безкоштовний в будь-якому громадському транспорті. Це Харків — і таку фішку міста хочуть зберегти на постійній основі.