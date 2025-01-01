Магнитная буря по-прежнему держится на Земле. Ученые рассказали, когда она завершится

В среду, 1 января, на нашей планете прогнозируется пятибалльный геомагнитный шторм

Семибальная магнитная буря, которая держалась в течение 30-31 декабря 2024 снизила свою интенсивность до пяти баллов. Астросиноптики прогнозируют, что она продержится еще один день – 1 января.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 вероятны 1 января, когда Земля будет проходить через след выброса корональной массы (CME), вылетевшего в космос 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

"Наблюдатели за небом в высоких широтах в темных местах могли увидеть свои первые полярные сияния в Новом году!", — добавили ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 1-5 января

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 1 января на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Уже 2 января ее сила снизится и ожидается минимальная солнечная активность. Геомагнитная "тишина" предполагается с 3 по 5 января включительно.

Ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в Украине 1 января согласно прогнозу от Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, что в некоторых областях был объявлен I (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.