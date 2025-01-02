Прогнози вчених розійшлись: чи триватиме на Землі сильна магнітна буря

Деякі вчені прогнозують, що впродовж 2 січня вируватиме сильна магнітна буря в 7 балів, а 3 січня її потужність спаде до 4 балів

Деякі астросиноптики стверджують, що на Землі продовжує триматись сильна магнітна буря, яка досягла 7 балів. Однак інші впевнені — вона вже завершилась.

Вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather кажуть, що 1 січня магнітне поле Землі понад 9 годин "відчувало" на собі сильну магнітну бурю класу G3-G4. Під час такої події північне сяйво опустилося на південь, аж до Мексики, Колорадо та Аризони, яке іноді також проявляло себе над Аляскою, Скандинавією та Новою Зеландією.

Водночас, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, семибальна "червона" магнітна буря тримається на Землі вже 4 день поспіль.

Наразі, 2 січня, вирує сильний геомагнітний шторм 7 балів. Наступного дня, 3 січня, його сила впаде до 4 балів, тобто до середньої магнітної бурі. Вже на вихідних, 4-5 січня, не прогнозується будь-яких коливань вище 4 балів включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз на тиждень і розповіли, чи чекати в Україні похолодання та опадів.