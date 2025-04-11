"Полісся" — "Шахтар": де і коли дивитись безплатно півфінал Кубка України

Великий матч пройде у Житомирі

Півфінал Кубка України-2025 "Полісся" — "Шахтар" покажуть в Україні безплатно. Напередодні відбулося жеребкування 1/2 фіналу КУ.

Про це повідомив директор з маркетингу, медіа та спонсорства ФК "Полісся" Олександр Денисов, передає пресслужба житомирського клубу. Функціонер також відкрив деталі трансляції.

"Оскільки "Полісся" приймає "Шахтар" в Житомирі у півфіналі Кубка України, то саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських вболівальників. Президент клубу Геннадій Буткевич ініціював рішення, що "Полісся" за власний рахунок виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, в перерві та після матчу.

Цю трансляцію можна буде подивитись у вільному доступі на YouTube-каналі "Полісся". Клуб, володіючи всесвітніми правами, зробить можливим перегляд матчу усім вболівальникам з будь-якої точки світу. Іншими словами "Полісся", а саме президент, хоче зробити подарунок усім вболівальникам в Україні та в усьому світі", — заявив Денисов.

Гра "Полісся" — "Шахтар" відбудеться 23 квітня, початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є донецький "Шахтар". До речі, Гірники пробилися в 1/2 КУ-2025 насилу, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). В іншому півфіналі зіграють "Динамо" та "Буковина". До речі, перед цією грою спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома.