На Україну може напасти агресивна рослина, вона страшніша за борщівник

Рослина здатна руйнувати фундамент

Богемська рейнутрія може з’явитися в Україні в найближчому майбутньому. Це небезпечний інвазивний вид рослин, який вже поширився в країнах Європи та південних регіонах Росії. Ця рослина має здатність руйнувати будівельні конструкції та витісняти місцеві види флори.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю рослину. А також, як вона може потрапити в нашу країну.

Богемська рейнутрія — що відомо

Це агресивний бур'ян, який активно розповсюджується по Європі протягом останніх десятиліть. Рослина має потужну кореневу систему, здатну проникнути в мікротріщину бетону, асфальту та цегли, що призводить до пошкодження фундаментів будівель, стін та дренажних систем.

Цей вид утворився внаслідок схрещування рейнутрії японської та рейнутрії сахалінської. Це велика багаторічна трав'яниста рослина, яка може виростати до 2-3 метрів у висоту. Має порожнисті бамбукоподібні стебла зеленого кольору з червонуватими плямами. Листя великого, яйцеподібної форми, загострене на кінці, досягає 15-20 см в довжину.

Схоже на бамбук або гігантську кропиву, але з товстими стеблами та більшим листям. Цвіте численними дрібними білуватими або кремовими квітами, зібраними в пухке суцвіття.

Має надзвичайно потужну кореневу систему, яка може проникати на глибину до 2-3 метрів і розширюватися в ширину до 7 метрів. Росте дуже швидко — до 10 см на день у сприятливий період. Формує густі зарості, що витісняють місцеві види рослин. Надзвичайно живуча — навіть маленький фрагмент кореня (1-2 см) може дати початок новій рослині.

Як може потрапити в Україну

Враховуючи шляхи міграції рослин та кліматичні умови, поява рейнутрії в Україні — лише питання часу. Особливо це стосується західних областей, які межують з європейськими країнами, де цей вид уже пристосувався.

Де ще є така рослина

Нещодавно про появу цього небезпечного бур'яну повідомили в Росії. Головний науковий співробітник Головного ботанічного саду імені Цицина РАН Юлія Виноградова зазначила, що рослина вже зафіксована в південних регіонах Росії.

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